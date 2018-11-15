В Калуге сгорела торговая палатка

15.11.2018 08:01 1237

Сегодня, 15 ноября, около 3 часов ночи в Калуге на улице Московской случился пожар. Как сообщает пресс-служба Управления МЧС России по Калужской области, сгорела продуктовая палатка. Сотрудники пожарно-спасательной службы пожар ликвидировали, на место направлен инспектор ГПН для выяснения причин возгорания.



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