19 коров погибли в огне

Как мы уже рассказывали, в ночь на вторник, 13 ноября, под Козельском в совхозе «Красный комбинат» загорелся коровник.
Тушить пожар пришлось 12 спасателям на 4 специальных машинах, сообщила пресс-служба главного по региону управления МЧС.
В огне погибли 19 коров. Ещё 50 животных удалось спасти, рассказали нам в пресс-службе ведомства. Причины пожара устанавливаются.
Из людей никто не пострадал.
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