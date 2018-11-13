Коровник сгорел под Козельском

13.11.2018 08:14 721

В ночь на вторник, 13 ноября, под Козельском в совхозе «Красный комбинат» загорелся коровник.

Тушить пожар пришлось 12 спасателям на 4 специальных машинах, сообщила пресс-служба главного по региону управления МЧС.

В результате возгорания никто из людей не пострадал. Судьба коров не уточняется. Причины пожара устанавливаются.