Массовая авария с маршруткой произошла в Калуге

Как мы уже рассказывали, вечером в воскресенье, 11 ноября, на перекрёстке улицы Тарутинской и переулка Малиники произошла авария. Подробнее об этом происшествии утром в понедельник рассказали в областном управлении ГИБДД.
По предварительным данным, 25-летний водитель «Лады» ехал со стороны Ольговской, вылетел на встречную полосу и врезался в 73-ю маршрутку, водитель которой без пассажиров, вероятно, направлялся после работы домой. После этого микроавтобус «Ситроен» столкнулся с «Шевроле» , а эта машина врезалась в «Дэу».
Травмы в аварии получил только предполагаемый виновник – водитель «Лады». Очевидцы в группе «Калуга жесть» сообщают, что он был сильно пьян.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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