Маршрутка столкнулась с легковушкой в Калуге

12.11.2018 08:11 2339

В воскресенье, 11 ноября, на калужской улице Тарутинской столкнулись микроавтобус «Ситроен» и ВАЗ-2112.

ДТП произошло в 20:57. В результате столкновения пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Как сообщают очевидцы в группе «КалугаЖесть», микроавтобус ехал по 73 маршруту. Произошло лобовое столкновение. В момент ДТП маршрутка находилась на своей полосе движения.