Маршрутка столкнулась с легковушкой в Калуге

В воскресенье, 11 ноября, на калужской улице Тарутинской столкнулись микроавтобус «Ситроен» и ВАЗ-2112.
ДТП произошло в 20:57. В результате столкновения пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.
Как сообщают очевидцы в группе «КалугаЖесть», микроавтобус ехал по 73 маршруту. Произошло лобовое столкновение. В момент ДТП маршрутка находилась на своей полосе движения.
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