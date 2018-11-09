Волонтёры объявили о масштабных поисках пропавшей бабушки

В субботу и воскресенье, 10-11 ноября, волонтёры «Лиза Алерт Калуга» планируют продолжить масштабные поиски 81-летней Клавдии Ивановны МАЛЫГИНОЙ. Как мы уже рассказывали, 2 ноября она ушла в лес в посёлке Мятлево Дзержинского района и не вернулась.



- Поиски бабушки продолжаются, всю неделю работали автономные группы, на утро 10 ноября планируется общий сбор для продолжения поисков, - рассказали нам в поисково-спасательном отряде.

В поисках уже приняло участие около 100 добровольцев, жители Мятлево, полиция, охотники, пожарные.

Все желающие помочь могут связываться с инфоргом Юлией по телефону +79611210060. Сбор – в 8:00 10 ноября в Мятлево.

Голубые треки на карте – полёты ВПСО «Ангел».

Треки – места, где уже прошли волонтёры.