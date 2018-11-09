Пешеход погиб под колёсами «Форда»

Около 17 часов в четверг, 8 ноября, на трассе М3 «Украина» в районе Обнинска «Форд» сбил мужчину, переходившего дорогу по «зебре». Личность погибшего устанавливается.

По предварительным данным полиции, 31-летний водитель ехал со стороны Калуги. Нашим обнинским коллегам он рассказал, что пешехода не видел, так как его ослепил фарами внедорожник.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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