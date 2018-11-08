Женщина погибла в лобовой аварии на трассе

08.11.2018 11:30 2415

Около 8:30 утра в четверг, 8 ноября, на 113 километре дороги А130 в черте деревни Оболенское Малоярославецкого района произошла авария.

По предварительным данным, женщина на «Хонде» двигалась со стороны Обнинска, выехала на встречную полосу и столкнулась с двумя авто – «Ладой Калина» и «Маздой». После этого «Хонда» проехала ещё около 100 метров и врезалась в отбойник.

39-летняя женщина, управлявшая «Ладой», погибла на месте. Предполагаемая виновница попала в больницу.

Со слов водителя «Мазды», странные манёвры «Хонды» он заметил издалека, машина петляла и выехала на встречку прямо перед «Ладой», избежать столкновения было невозможно.

Полиция сейчас продолжает проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор: Александр НЕФЁДОВ.

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