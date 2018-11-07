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В аварии на Московской пострадала женщина

07.11.2018 12:58 0 1610 Дмитрий Ивьев
В аварии на Московской пострадала женщина

Как мы уже рассказывали, около 7 утра во вторник, 6 ноября, на улице Московской в Калуге в районе перекрёстка с Азаровской столкнулись «Ауди» и «Чери». В ГИБДД подробнее рассказали об этом происшествии.

По предварительным данным полиции, 46-летняя женщина ехала на «Ауди» в крайнем левом ряду по Московской, поворачивала налево на Азаровскую и не пропустила встречный автомобиль «Чери».

Травмы в результате столкновения получила сама предполагаемая виновница.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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Тэги: дтп происшествие
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