Утро на Московской улице началось с аварии

06.11.2018 08:35 1318

Сегодня, 6 ноября, около 7 часов утра на улице Московской в Калуге столкнулись два автомобиля, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Дорогу не поделили «Черри» и «Ауди», в результате аварии пострадал человек.

Состояние пострадавшего и подробности происшествия выясняют прибывшие на место медицинская бригада и патруль ГИБДД.