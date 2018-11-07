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Инкассаторская машина влетела в рейсовый автобус

07.11.2018 09:50 0 146
Инкассаторская машина влетела в рейсовый автобус

Вечером во вторник, 6 ноября, в Обнинске произошла авария с участием инкассаторской машины и рейсового автобуса.

По предварительным данным, автобус остановился на светофоре, чтобы повернуть в сторону гаража . Пассажиров в нём не было. А московские инкассаторы на высокой скорости в него врезались.

Как пояснил водитель инкассаторской машины, он в этот момент отвлёкся на навигатор.

Никто из людей не пострадал, но серьёзные повреждения получили машины. Из-за повреждения двигателей они не смогли стронуться с места.

Автор: Александр НЕФЁДОВ.

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Тэги: дтп происшествие
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