Инкассаторская машина влетела в рейсовый автобус

Вечером во вторник, 6 ноября, в Обнинске произошла авария с участием инкассаторской машины и рейсового автобуса.
По предварительным данным, автобус остановился на светофоре, чтобы повернуть в сторону гаража . Пассажиров в нём не было. А московские инкассаторы на высокой скорости в него врезались.
Как пояснил водитель инкассаторской машины, он в этот момент отвлёкся на навигатор.
Никто из людей не пострадал, но серьёзные повреждения получили машины. Из-за повреждения двигателей они не смогли стронуться с места.
Автор: Александр НЕФЁДОВ.
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