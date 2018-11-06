Мужчину насмерть сбили на улице Карла Либкнехта

Как мы уже рассказывали, в ночь на 5 ноября на улице Карла Либкнехта в Калуге погиб пешеход.

Авария произошла примерно в 1:30 в районе дома №29 корпус 12 – это участок между улицей Складской и Грабцевским шоссе.

По предварительным данным, 22-летний молодой человек за рулём «Шкоды» ехал в сторону Грабцевского шоссе. А 41-летний пешеход пересекал проезжую часть не по переходу, рассказали в калужском областном управлении ГИБДД.

В группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» очевидец ранее сообщал, что видел погибшего незадолго до аварии в нетрезвом состоянии.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.