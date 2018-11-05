Пешехода насмерть сбили в Калуге

05.11.2018 09:02 1978

Пешеход оказался под колесами машины ночью в понедельник, 5 октября, на калужской улице Карла Либкнехта.

В 1:37 его сбил автомобиль «Шкода», сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

По данным очевидцев в группе «Калуга Жесть», до ДТП сбитый был изрядно пьян. В результате аварии он погиб на месте.