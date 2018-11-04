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Пропавшую женщину нашли живой

04.11.2018 08:50 0 1707 Дмитрий Ивьев
Пропавшую женщину нашли живой

Как мы уже рассказывали, в посёлке Бабынино 31 октября пропала 35-летняя женщина. Последний раз её видели около 17:00, сообщал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга». Днём в субботу, 3 ноября, пропавшая нашлась.

Где она была всё это время, волонтёры не сообщают.

Уважаемые читатели! А в вашей жизни случалось, что близкие или знакомые бесследно исчезали? Чем заканчивались подобные истории? Расскажите в комментариях!


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Тэги: происшествие
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