Пропавшую женщину нашли живой

Как мы уже рассказывали, в посёлке Бабынино 31 октября пропала 35-летняя женщина. Последний раз её видели около 17:00, сообщал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга». Днём в субботу, 3 ноября, пропавшая нашлась.

Где она была всё это время, волонтёры не сообщают.

Уважаемые читатели! А в вашей жизни случалось, что близкие или знакомые бесследно исчезали? Чем заканчивались подобные истории? Расскажите в комментариях!