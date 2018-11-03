Женщину не могут найти уже три дня

В посёлке Бабынино 31 октября пропала 35-летняя Лилия САФРОНОВА. Последний раз её видели около 17:00, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Приметы:
|
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
|
«Вольво» перевернулся в массовой аварии 03.11.2018 06:45
Водитель «Форда» погиб при обгоне полицейского 02.11.2018 10:11
Смерть под танком: следователи завели дело после гибели каскадёра 02.11.2018 09:40
Появились подробности смертельной аварии на Киевской трассе 02.11.2018 08:51
Два человека погибли в массовой аварии на Киевской трассе 01.11.2018 17:35
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: