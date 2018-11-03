Женщину не могут найти уже три дня

В посёлке Бабынино 31 октября пропала 35-летняя Лилия САФРОНОВА. Последний раз её видели около 17:00, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост: 175 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: карие.

Волосы: чёрные, длинные, крашенные.

Была одета: черный пуховик ниже колен без капюшона, воротник как шаль, черные лосины, чёрные угги.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.