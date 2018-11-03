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Женщину не могут найти уже три дня

03.11.2018 06:12 0 216 Дмитрий Ивьев
Женщину не могут найти уже три дня

В посёлке Бабынино 31 октября пропала 35-летняя Лилия САФРОНОВА. Последний раз её видели около 17:00, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга». 

Приметы:

  • Рост: 175 см.
  • Телосложение: xудощавое
  • Цвет глаз: карие.
  • Волосы: чёрные, длинные, крашенные.
  • Была одета: черный пуховик ниже колен без капюшона, воротник как шаль, черные лосины, чёрные угги.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.


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Тэги: происшествие
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