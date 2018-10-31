Мужчина устроил аварию на Московской

Как мы уже рассказывали, вечером во вторник, 30 октября, на улице Московской в Калуге в районе путепровода произошла авария.
Это происшествие прокомментировали в областном управлении ГИБДД.
По предварительным данным, 43-летний водитель машины «Исудзу» ехал по Московской в сторону Азарово, вылетел на встречку и врезался в «Киа». После этого «Киа» врезалась в «Ладу».
В аварии пострадал 25-летний водитель «Киа».
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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