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Мужчина устроил аварию на Московской

31.10.2018 12:23 0 103 Дмитрий Ивьев
Мужчина устроил аварию на Московской

Как мы уже рассказывали, вечером во вторник, 30 октября, на улице Московской в Калуге в районе путепровода произошла авария.

Это происшествие прокомментировали в областном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, 43-летний водитель машины «Исудзу» ехал по Московской в сторону Азарово, вылетел на встречку и врезался в «Киа». После этого «Киа» врезалась в «Ладу».

В аварии пострадал 25-летний водитель «Киа».

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие
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