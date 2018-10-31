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«Лада» и «Киа» не поделили улицу Московскую

31.10.2018 07:54 0 408
«Лада» и «Киа» не поделили улицу Московскую

Вчера, 30 октября, около 21:00 в Калуге произошло ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.

На улице Московской столкнулись два автомобиля: «Киа» и ВАЗ-2114.

В результате аварии пострадал один человек, тяжесть полученных им травм и обстоятельства происшествия устанавливаются медицинской бригадой и патрулем ГИБДД, прибывшими на место аварии.


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