Пожилой водитель «Матиза» вылетел на тротуар в Калуге

Около 14 часов в понедельник, 29 октября, на перекрёстке улиц Огарева и Рылеева в Калуге столкнулись «Дэу» и «Хендай».
По предварительным данным ГИБДД, 77-летний водитель «Матиза» не уступил дорогу другой машине. От удара малолитражка вылетела на тротуар и снесла знак.
В больницу попал предполагаемый виновник ДТП.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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