Пропавшего парня нашли живым

Как мы уже рассказывали, 28 октября в Калуге ушёл в магазин и пропал 20-летний парень.
Утром 30 октября, после публикации информации о поисках в группе «Лиза Алерт» и на информационных сайтах, стало известно, что молодой человек найден, с ним всё в порядке. Где он провёл последние два дня, не сообщается.
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