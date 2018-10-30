Пропал 20-летний парень

В Калуге пропал 20-летний Максим МИГУНОВ. В воскресенье, 28 октября, около 19:00 он ушёл из дома и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 172 см.

Размер обуви: 42.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: голубые.

Волосы: русые, очень короткая стрижка.

Был одет: чёрная болоньевая куртка, серый свитер, светло-синие джинсы, тёмно-синие кроссовки с красными и белыми вставками.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.