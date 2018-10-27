Самосвал врезался в Гагаринский мост

Вечером в пятницу, 26 октября, курьёзная авария произошла под Гагаринским мостом в Калуге.
Водитель ехал со стороны центра, и у машины по какой-то причине открылся кузов. В таком виде грузовик под мостом не смог проехать.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД. Движение практически не было затруднено.
Фото: соцсети.
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