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Самосвал врезался в Гагаринский мост

27.10.2018 00:02 0 261 Дмитрий Ивьев

Вечером в пятницу, 26 октября, курьёзная авария произошла под Гагаринским мостом в Калуге.

Водитель ехал со стороны центра, и у машины по какой-то причине открылся кузов. В таком виде грузовик под мостом не смог проехать.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД. Движение практически не было затруднено.

Фото: соцсети.


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Тэги: дтп происшествие
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