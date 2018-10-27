Самосвал врезался в Гагаринский мост

Вечером в пятницу, 26 октября, курьёзная авария произошла под Гагаринским мостом в Калуге.

Водитель ехал со стороны центра, и у машины по какой-то причине открылся кузов. В таком виде грузовик под мостом не смог проехать.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД. Движение практически не было затруднено.

Фото: соцсети.