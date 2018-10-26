«Форд» врезался в «Ладу» рядом с гиблым местом у заправки

Как мы уже рассказывали, днём в четверг, 25 октября, на дороге Калуга – Медынь рядом с селом Льва Толстого столкнулись «Форд» и «Лада». Подробнее об этом происшествии нам рассказали в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 30-летний водитель «Форда» ехал в сторону Калуги и врезался в «Ладу». Водитель отечественной легковушки в этот момент остановился в левой полосе, чтобы, по всей видимости, повернуть налево.

В ДТП пострадала 22-летняя пассажирка «Форда». Диагноз не уточняется.

Как сообщают пользователи группы «Калуга жесть», аварии в этом месте происходят часто. Многие предлагают установить ограждение между полосами.

В августе, напомним, в 200 метрах от места этой аварии, рядом с заправкой, в ДТП погибла семья из трёх человек.

Фото: ГУ МЧС и УГИБДД по Калужской области.

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