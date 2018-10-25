В аварии «Лады» и иномарки пострадал человек

25.10.2018 14:53 241

Сегодня, 25 октября, в Дзержинском районе произошло ДТП.

На 18-м километре автодороги «Калуга-Медынь» произошло столкновение двух автомобилей: по предварительным данным, «Форд Фиеста» протаранил ВАЗ-2112.

В аварии пострадал человек, информация о тяжести полученных им травм и обстоятельства происшествия уточняются. На месте аварии работают медики, сотрудники ГИБДД и спасатели МЧС России по Калужской области.