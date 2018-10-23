Юный водитель сдавал назад на перекрёстке и сбил пешехода

Около 9:30 утра в понедельник, 22 октября, авария произошла на перекрёстке улиц Плеханова и Суворова в Калуге.

По предварительным данным ГИБДД, 19-летний молодой человек за рулём «Шевроле» двигался задним ходом на перекрёстке и наехал на 57-летнего мужчину. Пешеход пересекал проезжую часть на зелёный сигнал светофора.

Пострадавший мужчина попал в больницу с различными травмами.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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