Авария на Плеханова остановила троллейбусы

Около 8 утра в понедельник, авария произошла на перекрёстке улиц Плеханова и Пролетарской в Калуге. По предварительным данным, там столкнулись «Пазик», мусоровоз и «Опель». Никто из людей не пострадал.
Другие водители вынуждены были объезжать место аварии по встречке.
Из-за этого происшествия больше часа не ходили троллейбусы маршрутов №№ 8, 9 и 10, сообщили в официальной группе «Управления Калужского троллейбуса» в «ВКонтакте». Возобновилось движение в 9:17.
Фото: «Калужский троллейбус».
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