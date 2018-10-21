Двое мужчин погибли при пожаре

Как мы уже рассказывали, рано утром в воскресенье, 21 октября, пожар произошёл в поселке Березичский Стеклозавод Козельского района. На месте происшествия нашли тела двоих мужчин – 58 и 80 лет.

Сейчас следователи проводят проверку, рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. Причины возгорания устанавливаются.

Фото: СК по Калужской области.