Двое мужчин погибли при пожаре

Как мы уже рассказывали, рано утром в воскресенье, 21 октября, пожар произошёл в поселке Березичский Стеклозавод Козельского района. На месте происшествия нашли тела двоих мужчин – 58 и 80 лет.
Сейчас следователи проводят проверку, рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. Причины возгорания устанавливаются.
Фото: СК по Калужской области.
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