Люди пострадали при пожаре в жилом доме в Козельском районе

В воскресенье, 21 октября, жилой дом загорелся на привокзальной улице в селе Березический стеклозавод Козельского района.
Сообщение о пожаре поступило в 6:17. На место возгорания выдвинулись 6 пожарных на двух спецмашинах, сообщила пресс-служба главного областного управления МЧС России.
В результате возгорания пострадали несколько человек. Причина пожара устанавливается.
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