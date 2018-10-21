Люди пострадали при пожаре в жилом доме в Козельском районе

21.10.2018 12:08 561

В воскресенье, 21 октября, жилой дом загорелся на привокзальной улице в селе Березический стеклозавод Козельского района.

Сообщение о пожаре поступило в 6:17. На место возгорания выдвинулись 6 пожарных на двух спецмашинах, сообщила пресс-служба главного областного управления МЧС России.

В результате возгорания пострадали несколько человек. Причина пожара устанавливается.