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Пьяный водитель без прав вёз женщину с детьми и устроил аварию

19.10.2018 16:09 0 1250 Дмитрий Ивьев
Пьяный водитель без прав вёз женщину с детьми и устроил аварию

Как мы уже рассказывали, в Козельском районе около 12 часов столкнулись три машины.

По предварительной информации полиции, водитель ВАЗ 2110 не уступил дорогу «Джипу». От удара «Ладу» отбросило на стоявшую на перекрёстке «Приору».

Предполагаемый виновник был пьян, подчёркивают в полиции. Показания прибора составили 0,4 промилле. Ранее мужчина уже был лишён водительского удостоверения. При этом он вёз 41-летнюю женщину и детей – 8 и 12 лет. Все пассажиры получили травмы. После оказания помощи врачи отпустили их домой.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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Тэги: дтп происшествие
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