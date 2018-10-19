Три машины столкнулись под Козельском

19.10.2018 15:08 103

В пятницу, 19 октября, три автомобиля столкнулись на перекрестке автодорог «Оптина Пустынь – Сосенский» и «Козельск – Кирейск».

По данным областного УМВД в аварии пострадали несколько человек в том числе и дети.

По данным областного МЧС, столкнулись ГАЗЕЛЬ, «Пежо» и «Джип Чероки».

Подробности аварии выясняются.