«Лада» врезалась в 18-летнего мотоциклиста на улице Кирова

Авария произошла на перекрёстке улиц Кирова и Московской около 21:00 во вторник, 16 октября.

По предварительным данным ГИБДД, 21-летний водитель «Лады» ехал со стороны Марата и при развороте не пропустил встречного 18-летнего мотоциклиста на «Сузуки». После этого мотоцикл отбросило на машину «Джили».

Пострадал юный мотоциклист. У него диагностировали вывих голени.

- Ехали два мотоциклиста, на зеленый свет светофора, - написал в группе «Калуга жесть» очевидец происшествия Юрий Прошин. - На том же светофоре стоял ВАЗ 2114. Он не уступил водителям мотоциклов. Один успел проскочить, а второй нет. Пострадавший сам встал и сел на бордюр. Рядом проезжала «Скорая», сразу была оказана помощь.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

В объектив вашей камеры или видеорегистратора попала авария, пробка, нарушение, интересное дорожное событие? Присылайте видео на ev@kp.kaluga.ru.