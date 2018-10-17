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«Лада» врезалась в 18-летнего мотоциклиста на улице Кирова

17.10.2018 10:00 6 1564 Дмитрий Ивьев
«Лада» врезалась в 18-летнего мотоциклиста на улице Кирова

Авария произошла на перекрёстке улиц Кирова и Московской около 21:00 во вторник, 16 октября.

По предварительным данным ГИБДД, 21-летний водитель «Лады» ехал со стороны Марата и при развороте не пропустил встречного 18-летнего мотоциклиста на «Сузуки». После этого мотоцикл отбросило на машину «Джили».

Пострадал юный мотоциклист. У него диагностировали вывих голени.

- Ехали два мотоциклиста, на зеленый свет светофора, - написал в группе «Калуга жесть» очевидец происшествия Юрий Прошин. - На том же светофоре стоял ВАЗ 2114. Он не уступил водителям мотоциклов. Один успел проскочить, а второй нет. Пострадавший сам встал и сел на бордюр. Рядом проезжала «Скорая», сразу была оказана помощь.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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Тэги: дтп происшествие
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