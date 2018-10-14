Найдена пропавшая в лесу женщина

Как мы уже рассказывали, вечером в пятницу, 12 октября, в районе деревни Фелисово Ферзиковского района заблудилась в лесу 66-летняя Татьяна КЛИМОВА. Она пошла от железнодорожной станции лесной дорогой и пропала, сообщал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Волонтёры организовали выезд на место происшествия. Найти пенсионерку удалось спустя почти сутки. С ней всё в порядке.
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