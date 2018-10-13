Женщина пропала в лесу под Калугой

Вечером в пятницу, 12 октября, в районе деревни Фелисово Ферзиковского района заблудилась в лесу 66-летняя Татьяна КЛИМОВА. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Она пошла от железнодорожной станции лесной дорогой и пропала.

Волонтёры организовали срочный выезд на место происшествия.

Желающие помочь могут звонить по телефону +79611210060.