Женщина пропала в лесу под Калугой

Вечером в пятницу, 12 октября, в районе деревни Фелисово Ферзиковского района заблудилась в лесу 66-летняя Татьяна КЛИМОВА. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Она пошла от железнодорожной станции лесной дорогой и пропала.
Волонтёры организовали срочный выезд на место происшествия.
Желающие помочь могут звонить по телефону +79611210060.
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