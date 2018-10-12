Столкновение «Жигулей» и троллейбуса попало на видео

Около 9 утра в пятницу, 12 октября, троллейбус маршрута №3 и «Жигули» столкнулись на перекрёстке улиц Степана Разина и Никитина в Калуге.

По предварительным данным, оба водителя со Степана Разина собирались поворачивать налево на Никитина. Легковушка – в сторону улицы Николо-Козинской, а троллейбус – в сторону улицы Энгельса. Но при совершении манёвра машины не смогли разъехаться.

Видео: «Дорожный патруль-Калуга 40».

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