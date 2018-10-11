Пожар на заводе потушен

Как мы уже писали, в четверг, 11 октября, произошёл пожар на заводе ОАО «Пятовское карьероуправление» в Дзержинском районе.
Около 16:00 в ГУ МЧС по Калужской области сообщили, что пожар потушен.
- Произошло загорание транспортной ленты в цеху. В результате загорания пострадавших нет, - рассказал спасатели.
Причина пожара сейчас выясняется.
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