Пожар на заводе потушен

Как мы уже писали, в четверг, 11 октября, произошёл пожар на заводе ОАО «Пятовское карьероуправление» в Дзержинском районе.

Около 16:00 в ГУ МЧС по Калужской области сообщили, что пожар потушен.

- Произошло загорание транспортной ленты в цеху. В результате загорания пострадавших нет, - рассказал спасатели.

Причина пожара сейчас выясняется.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru, присылайте фото и видео. Гонорар гарантируем!