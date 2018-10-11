Завод полыхает в Дзержинском районе

В четверг, 11 октября, в посёлке Пятовский Дзержинского района загорелся щебзавод.

Как нам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области, информация о пожаре в цеху, занимающемся транспортировкой угля, поступила около 13:00. На месте работают 5 пожарных машин, 18 спасателей.

Фото выложили в группе «Калуга жесть».