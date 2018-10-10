Пропавший мужчина погиб от удара током

Во вторник, 9 октября, в Росве обнаружили мёртвым 27-летнего мужчину. Как мы писали, несколько дней его искали родственники и волонтёры.
- Тело было найдено рядом с трансформаторной подстанцией, - сообщили нам 10 октября в пресс-службе УМВД по Калужской области. – По внешним признакам, смерть наступила от удара током.
По данному факту полиция проводит проверку.
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