Пропавший мужчина погиб от удара током

Во вторник, 9 октября, в Росве обнаружили мёртвым 27-летнего мужчину. Как мы писали, несколько дней его искали родственники и волонтёры.

- Тело было найдено рядом с трансформаторной подстанцией, - сообщили нам 10 октября в пресс-службе УМВД по Калужской области. – По внешним признакам, смерть наступила от удара током.

По данному факту полиция проводит проверку.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru, присылайте фото и видео. Гонорар гарантируем!