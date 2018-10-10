Пропавшего мужчину нашли мёртвым

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе в Росве пропал 27-летний мужчина. 2 октября он ушёл из дома и пропал.
Поиски пропавшего вели полиция и волонтёры отряда «Лиза Алерт Калуга». Днём 8 октября нашли тело пропавшего.
Что именно произошло с мужчиной, сейчас устанавливается. Но по предварительным данным, смерть не была криминальной.
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