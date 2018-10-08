Мужчина и женщина избили 12-летнего школьника ногами

В субботу, 6 октября, около 18:00 во дворе дома №19 на улице Белкинской в Обнинске избили 12-летнего подростка.
- Дети провожали друга до дома, при этом шумели. На них с криками накинулся мужчина лет 40, повалил одного из детей на землю и стал избивать его ногами, к нему присоединилась и его спутница. Свидетелей было очень много, но реальной помощи не оказали, - сообщает «Типичный Обнинск».
После этого избивавшие скрылись, а ребёнка со множествами ушибов увезла «Скорая».
- У нас во дворе ведутся ремонтные работы пешеходных дорожек, именно в субботу наблюдала с балкона такую картину: дети бегали перед рабочей машиной и громко орали, то за ней, то от неё, - пишет в соцсетях местная жительница Юлия Скрипкина. - Несколько раз водитель делал замечание, чтобы дети ушли и не мешались на дороге, прохожие тоже делали замечания, скорей всего, кто-то не выдержал и всё. Поведение детей было отвратительное!
Мать пострадавшего мальчика ищет свидетелей происшествия.
В пресс-службе УМВД по Обнинску сообщили, что по данному факту проводится проверка.
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