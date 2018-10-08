Девушка каталась в багажнике и сломала ноги, а судят другого водителя

Полиция Калуги на днях завершила расследование уголовного дела, возбуждённого после аварии на улице Кирова.

Как мы уже рассказывали, в апреле в одну из ночей столкнулись «Жигули» и «Опель Корса».

18-летний водитель «четвёрки» не справился с управлением и «догнал» иномарку. Удар был не очень сильным, но пришёлся в ноги 23-летней девушки. Она ехала в открытом багажнике «Опеля», свесив ноги вниз. В итоге она получила переломы обеих конечностей.

Уголовное дело возбудили на водителя «Жигулей». Молодому человеку грозит до двух лет колонии.

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