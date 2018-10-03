Женщина погибла из-за электрообогревателя

Как мы уже рассказывали, вечером 2 октября на территории Калуги в Тихоновой Пустыни сгорел частный дом. В огне погибла хозяйка – 54-летняя женщина. Проверка по этому инциденту проводит региональное управление Следственного комитета.

- По предварительным данным, пожар возник от отопительного электроприбора, - отмечают в СК. - Назначены судебно-медицинское и пожаро-техническое исследование. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как отмечают следователи, с наступлением холодов люди чаще используют электрообогреватели. При этом следует придерживаться важных правил:

используйте качественные обогреватели заводского производства;

устанавливайте электрообогреватель в безопасном месте;

не оставляйте включенным электрообогреватель на ночь и в ваше отсутствие;

не прикасайтесь к прибору мокрыми руками;

не позволяйте детям играть с устройствами.

Фото: СК по Калужской области.