Женщина погибла из-за электрообогревателя

Как мы уже рассказывали, вечером 2 октября на территории Калуги в Тихоновой Пустыни сгорел частный дом. В огне погибла хозяйка – 54-летняя женщина. Проверка по этому инциденту проводит региональное управление Следственного комитета.
- По предварительным данным, пожар возник от отопительного электроприбора, - отмечают в СК. - Назначены судебно-медицинское и пожаро-техническое исследование. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как отмечают следователи, с наступлением холодов люди чаще используют электрообогреватели. При этом следует придерживаться важных правил:
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Фото: СК по Калужской области.
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