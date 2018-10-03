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Женщина погибла из-за электрообогревателя

03.10.2018 17:01 1 1329 Дмитрий Ивьев
Женщина погибла из-за электрообогревателя

Как мы уже рассказывали, вечером 2 октября на территории Калуги в Тихоновой Пустыни сгорел частный дом. В огне погибла хозяйка – 54-летняя женщина. Проверка по этому инциденту проводит региональное управление Следственного комитета.

- По предварительным данным, пожар возник от отопительного электроприбора, - отмечают в СК. - Назначены судебно-медицинское и пожаро-техническое исследование. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как отмечают следователи, с наступлением холодов люди чаще используют электрообогреватели. При этом следует придерживаться важных правил:

  • используйте качественные обогреватели заводского производства;
  • устанавливайте электрообогреватель в безопасном месте;
  • не оставляйте включенным электрообогреватель на ночь и в ваше отсутствие;
  • не прикасайтесь к прибору мокрыми руками;
  • не позволяйте детям играть с устройствами.

Фото: СК по Калужской области.


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Тэги: происшествие пожар
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