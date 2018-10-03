54-летняя женщина сгорела на даче в Калуге

Как мы уже писали, во вторник, 2 октября, около 22:55 произошёл пожар в Калуге, в СНТ «Селекционер» на улице Озерной.

В результате пожара погибла 54-летняя женщина, рассказали нам в среду в ГУ МЧС по Калужской области.

Предварительная причина случившегося – недостаток конструкций при изготовлении электрооборудования. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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