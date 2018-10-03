В Тихоновой Пустыни в пожаре пострадал человек

03.10.2018 08:00 359

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Возгорание произошло в СНТ «Селекционер» по улице Озерная. В результате пожара пострадал человек.

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