Названа причина пожара в школе

Как мы уже рассказывали, возгорание произошло в школе №10 Обнинска утром в понедельник, 1 октября. По данным ГУ МЧС по Калужской области, пожар начался примерно в 10:24.
Всех детей эвакуировали. Никто из учащихся и персонала не пострадал.
Последствия пожара.
Начальник управления образования Обнинска Татьяна ВОЛНИСТОВА рассказала obninsk.name, что задымление произошло в кабинете труда, в подсобном помещении.
- Предположительно, это было короткое замыкание в проводке, МЧС сейчас разбирается с этим вопросом, - приводит её слова издание. - Образовательное учреждение обесточено.
Педагоги обзвонили родителей, чтобы те забрали детей. Занятия сегодня уже не проводились.
- Потом будем догонять этот день в календарном учебном графике, - подытожила Волнистова.
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