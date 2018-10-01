Названа причина пожара в школе

Как мы уже рассказывали, возгорание произошло в школе №10 Обнинска утром в понедельник, 1 октября. По данным ГУ МЧС по Калужской области, пожар начался примерно в 10:24.

Всех детей эвакуировали. Никто из учащихся и персонала не пострадал.

Последствия пожара.

Начальник управления образования Обнинска Татьяна ВОЛНИСТОВА рассказала obninsk.name, что задымление произошло в кабинете труда, в подсобном помещении.

- Предположительно, это было короткое замыкание в проводке, МЧС сейчас разбирается с этим вопросом, - приводит её слова издание. - Образовательное учреждение обесточено.

Педагоги обзвонили родителей, чтобы те забрали детей. Занятия сегодня уже не проводились.

- Потом будем догонять этот день в календарном учебном графике, - подытожила Волнистова.

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