Занятия в обнинской школе прекратили после задымления в подсобке

01.10.2018 11:58 227

Задымление в обнинской школе № 10 произошло в понедельник, 1 октября, сообщила администрация наукограда на официальной странице в соцсети.

Учеников оперативно эвакуировали. Пожарные выяснили, что дым идет из подсобки.

Школу начали активно проветривать от дыма. Из-за холода на улице решено уроки в понедельник не проводить. Родителям сообщили, чтобы они забрали детей по домам.

Что дымилось в подсобке не уточняется.



