Четыре человека пострадали в аварии на Московской

Около 14 часов в воскресенье, 30 сентября, «Ниссан» и «Лада» столкнулись на улице Московской в Калуге в районе перекрёстка с Азаровской.
Как сообщили в областном управлении ГИБДД, «Лада» ехала в сторону центра, а «Ниссан» - в обратном направлении. Кто именно из водителей нарушил правила, сейчас выясняется.
За помощью к врачам после ДТП обратились четыре человека: оба водителя и два пассажира «Лады». У автомобилистов диагностированы переломы, а пассажиры, в том числе и 16-летняя девушка, отделались ушибами.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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