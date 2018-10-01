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Четыре человека пострадали в аварии на Московской

01.10.2018 14:00 0 426 Дмитрий Ивьев
Четыре человека пострадали в аварии на Московской

Около 14 часов в воскресенье, 30 сентября, «Ниссан» и «Лада» столкнулись на улице Московской в Калуге в районе перекрёстка с Азаровской.

Как сообщили в областном управлении ГИБДД, «Лада» ехала в сторону центра, а «Ниссан» - в обратном направлении. Кто именно из водителей нарушил правила, сейчас выясняется.

За помощью к врачам после ДТП обратились четыре человека: оба водителя и два пассажира «Лады». У автомобилистов диагностированы переломы, а пассажиры, в том числе и 16-летняя девушка, отделались ушибами.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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Тэги: дтп происшествие
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