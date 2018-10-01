Жуткая гибель младенцев: малышей находили в сарае, ведре и холодильнике

Как мы уже сообщали, Министерство здравоохранения опровергло информацию об увеличении смертности новорождённых в Калужской области. При этом в министерстве озабочены гибелью в этом году нескольких младенцев старше 30 дней от роду.

- За 8 месяцев четверо новорожденных умерли потому, что были оставлены без ухода: обнаружены в сарае, в ведре, в холодильнике, - сообщил в понедельник, 1 октября, региональный Минздрав. - Все матери при этом не состояли на учете, роды проходили дома. В одном случае младенец скончался от механической асфиксии - мать в состоянии алкогольного опьянения уснула в одной постели с младенцем. Ещё один младенец погиб в ДТП.

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