Пешеход погиб рядом с «зеброй»

Вечером в субботу, 29 сентября, на трассе А130 в Жуковском районе под колёсами «Газели» погиб 44-летний мужчина.

По предварительным данным ГИБДД, он пересекал проезжую часть недалеко от перехода и попал под колёса авто. За рулём «Газели» находился 27-летний водитель, он не пострадал.

Пешеход скончался на месте происшествия.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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