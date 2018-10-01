Облава на мигрантов: иностранцы незаконно строили дорогу

На днях в Калуге полиция задержала 19 мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, которые занимались строительством транспортной развязки.

Мужчины не имели права работать в нашей стране, а некоторые и вовсе незаконно находились в России.

Мигрантов ждут штрафы. Троих из них вышлют на родину.

Как рассказывают в полиции, сейчас устанавливается работодатель мигрантов. За каждого иностранца бизнесмену грозит штраф от 250 до 800 тысяч рублей.

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