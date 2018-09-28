Школьника сбили на «зебре»

Около 20 часов в четверг, 27 сентября, в Обнинске на проспекте Маркса произошла авария с участием ребёнка.

По предварительным данным ГИБДД, 12-летний мальчик пересекал проезжую часть по переходу и попал под «Ауди». За рулём находился 26-летний мужчина.

У школьника оказался сломан правый плечевой сустав.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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