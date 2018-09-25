Избиение сына омбудсмена: подозреваемого пока не смогли допросить

Как мы уже рассказывали, в прошлую среду, 19 сентября, в центре Калуги, на улице Кирова, избили 35-летнего Арсения ЗЕЛЬНИКОВА – сына уполномоченного по правам человека в Калужской области Юрия ЗЕЛЬНИКОВА.
По словам омбудсмена, нападение совершил его сосед из-за просьбы сына вести себя спокойнее и не шуметь по ночам. С различными травмами Арсений Зельников был госпитализирован в областную больницу в Анненках.
Утром во вторник, 25 сентября, в пресс-службе Областного УМВД нам сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112: «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Полиция пока не допросила подозреваемого по этому делу. Его местонахождение неизвестно и сейчас устанавливается стражами порядка. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, если его вина будет доказана, - три года лишения свободы.
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